To kvinder får fængsel på livstid for drab på veninde i Sverige

To svenske kvinder på henholdsvis 18 og 20 år er onsdag blevet idømt fængsel på livstid for drabet på deres jævnaldrende veninde.

Det skriver nyhedsbureauerne NTB og TT.

Offeret forsvandt natten til 16. oktober sidste år, og en stor eftersøgning blev hurtigt sat i værk.

To uger senere blev hun fundet død i en skov i Småland i det sydlige Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den unge kvinde blev kendt ved sit fornavn "Tove" i den svenske offentlighed. Tove var 21 år, da hun blev dræbt.

De retsmedicinske undersøgelser har slået fast, at hun blev kvalt.

Dommen er afsagt ved tingsretten i Eksjö.

- Tingsretten er under sin gennemgang af beviserne kommet frem til, at begge de tiltalte skal dømmes for de forbrydelser, som de er tiltalt for, skriver retten i en pressemeddelelse ifølge NTB.

Inden drabet var Tove i byen. Overvågningsbilleder har vist, at hun forud for forbrydelsen var på den samme natklub som de nu drabsdømte veninder.

Anklagemyndigheden har under sagen fremlagt en teori om, at Tove blev dræbt hjemme hos en af kvinderne.

Her satte den 20-årige sig på offeret ifølge anklagemyndigheden og tog kvælertag på hende, mens den 18-årige fastholdt Toves arme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 20-årige kvinde har erkendt, at hun tog kvælertag på Tove under et slagsmål, men har forklaret i retten, at det var kortvarigt, og at hendes veninde ikke døde af det.

Begge har nægtet sig skyldige i drab, men har erkendt at have flyttet liget.

Den 18-årige har forklaret, at hun sov, da Tove døde, og at hendes veninde senere bad hende hjælpe med at komme af med Toves lig.

Her turde den 18-årige angiveligt ikke at sige fra.

Retten har særligt lagt væk på de retsmedicinske oplysninger i sagen samt vidneudsagn fra en nabo, som har fortalt, hvad han så og hørte den nat, Tove blev slået ihjel.

/ritzau/