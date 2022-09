Kvinder i Ungarn skal lytte til fosterets hjerte banke, før de må få en abort

EU-landet Ungarn har indført lov, der ifølge Amnesty gør det sværere at få adgang til lovlig og sikker abort.

Gravide kvinder i Ungarn skal fremover lytte til deres fosters hjerteslag, før de får lov til at gennemføre en eventuel abort.

Det står klart, efter at landet har vedtaget ny abortlovgivning.

Den nye lov er underskrevet af Ungarns indenrigsminister, Sándor Pintér, og offentliggjort mandag.

Den konkrete konsekvens er, at den ansøgning, man skal udfylde før en abort, er blevet ændret.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den lyder det fremover, at læger skal rapportere, at den gravide kvinde er blevet præsenteret for "faktorer, der vidner om fosterets fungerende vitale funktioner på en klart identificerbar måde".

Ifølge menneskerettighedsgruppen Amnesty Internationals ungarske afdeling vil loven gøre det "sværere at få adgang til lovlig og sikker abort".

Loven bliver omvendt hyldet af højrefløjspartiet Vores Hjemland.

- En chance for liv. Fra nu af skal mødre lytte til fosterets hjerteslag, skriver Dora Duro fra partiet i et opslag på Facebook.

Ungarn, der er et EU-land, har under premierminister Viktor Orbáns kristenkonservative styre fået et stadigt mere kritisk syn på abort.

Landets nye lovgivning træder officielt i kraft torsdag.

/ritzau/