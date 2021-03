To kvinder indsat som firstjernede generaler i USA

To toplederstillinger i det amerikanske forsvar er blevet besat med kvinder.

Præsident Joe Biden har udnævnt to kvindelige generaler til toplederstillinger i det amerikanske forsvar.

General Jacqueline Van Ovost bliver ny leder for transportkommandoen Transcom. Samtidig er general Laura Richardson udnævnt til at lede den sydlige kommando, Southcom, som dækker Syd- og Mellemamerika.

- Begge kvinder har haft karrierer, hvor de har udvist unikke evner, integritet og opfyldt deres forpligtelser over for deres land, sagde Biden, da han mandag gav meddelelsen om udnævnelsen af kvinderne på kvindernes internationale kampdag.

Det amerikanske forsvar har 11 kommandoområder. De ledes alle af en firstjernet general. De to nyudnævnte er den anden og tredje kvinde på dette niveau i det amerikanske militær efter Lori Robinson.

Robinson ledede nordkommandoen som den første kvinde frem til 2018.

Senatet skal godkende de to nye udnævnelser.

I sidste måned skrev The New York Times, at Pentagon allerede sidste år besluttede, at Van Ovost og Richardson skulle nomineres til de to poster.

På grund af det amerikanske præsidentvalg i november blev en offentliggørelse af udnævnelserne udskudt. Det skete, fordi den tidligere forsvarsminister Mark Esper frygtede, at den daværende præsident, Donald Trump, ikke ville godkende nomineringen af de to kvinder.

Vicepræsident Kamala Harris, der talte i forbindelse med udnævnelsen af Jacqueline Van Ovost til firstjernet general, skal i næste uge tale ved et FN-møde om ligestilling og om kvinders status.

Da Donald Trump sad i Det Hvide Hus kæmpede USA i FN mod styrkelse af kvinders rettigheder på flere områder. Trump satte kvindernes rettigheder i forbindelse med kampen for fri abort.

/ritzau/dpa