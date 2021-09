Kvinder kræver rettigheder af Taliban

Afghanske kvinder gik gennem de Taliban-kontrollerede gader i Afghanistans hovedstad, Kabul, i weekenden. De kræver at få lov at arbejde og blive en del af en kommende regering.

Demonstranterne appellerer til både Taliban og det internationale samfund om at bevare de rettigheder, afghanske kvinder har opnået i løbet af de seneste 20 år.

- Intet samfund kan gøre fremskridt, uden at kvinder spiller en aktiv rolle, siger en af aktivisterne, Tarannom Saeedi, til den afghanske tv-station Tolo News.

- Derfor skal man overveje kvinders politiske deltagelse i en fremtidig regering.

Også i byen Herat har kvinder demonstreret. Aktivisterne opfordrer afghanske kvinder til at genoptage deres arbejde og sikre, at alt det, der er opnået i de seneste to årtier, ikke bliver rullet tilbage.

- Efter dannelsen af en Taliban-regering bør alle kvinder tage tilbage på arbejde, siger aktivist Shabana Tawana til Tolo News.

- Lad ikke nogen undergrave de seneste 20 års fremskridt.

Kvinderne får støtte fra den lokale leder Ahmad Massoud i Panjshirdalen. Her holder Massouds styrker stand mod Taliban i kampen om det eneste område af landet, der ikke er under Talibans kontrol.

I et opslag på Facebook roser Massoud "vores ærede søstre". Kvindernes protester viser, at afghanerne ikke har opgivet håbet om retfærdighed og "ikke frygter nogen trusler", skriver han.

Lørdag kom det til konfrontation mellem talibanere og flere af kvinderne.

I en video, der er offentliggjort af Tolo News, høres en mand med en megafon sige til den lille skare af kvinder:

- Vi vil give jeres besked videre til de ældste.

Ifølge den amerikanske tv-station CNN kan man henimod slutningen af videoen høre kvinder, der skriger.

- Hvorfor slår I os?, spørger en kvindelig aktivist.

Tilsyneladende forhindrede Taliban kvinderne i at marchere videre til præsidentpaladset. Der blev angiveligt brugt tåregas mod dem.

- Sammen med en gruppe af vores kolleger ville vi protestere nær den tidligere regerings kontorer. Men før vi kom derhen, slog Taliban kvinderne med elektroniske strømpistoler, ligesom at de brugte tåregas mod kvinderne, siger en tidligere regeringsmedarbejder ved navn Soraya til nyhedsbureauet Reuters.

Hun var selv til stede ved demonstrationen lørdag.

- De slog også kvinderne i hovedet med et pistolmagasin, så kvinderne begyndte at bløde, tilføjer hun.

I kølvandet på demonstrationen er en video af den afghanske aktivist Nargis Sadat, der bløder fra hovedet, blevet delt bredt på de sociale medier. Hun hævder, at hun blev slået af militante fra Taliban under protesten.

Ledelsen i den militante bevægelse har ikke selv kommenteret videoen.

Taliban er fortsat i gang med forhandlinger om den nye regering, men har allerede signaleret, at der ikke bliver plads til kvinder.

Den britiske tv-station BBC spurgte for få dage siden en talsmand for Taliban i Qatar, om kvinder vil få sæde i en kommende Taliban-regering.

Det "må de nok ikke", svarede han med tanke på, om kvinder må få ministerposter. Men de forventes at kunne få lov at arbejde i andre funktioner.

/ritzau/