Kvinder rykker ind på borgmesterkontorer efter tyrkisk lokalvalg

Weekendens lokalvalg i Tyrkiet har betydet flere kvindelige borgmestre. 11 ud af Tyrkiets 81 provinser har nu en kvinde i spidsen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blot fire kvindelige borgmestre blev valgt ved det seneste lokalvalg i 2019.

31-årige Gulistan Sonuk fra det prokurdiske DEM-parti siger til Reuters, at valget stod mellem to skarpe fronter.

Den ene ser kvinder som andenrangsborgere. Den anden forsvarer kvinders frihed.

- Folk valgte det sidste, siger Sonuk til Reuters.

Gulistan Sonuk fik knap 65 procent af stemmerne i den østlige provins Batman.

Dermed slog hun Serkan Ramanli fra partiet Huda-Par, som er en af regeringens støtter i landets parlament.

- Huda-Par så mig ikke som en konkurrent, fordi jeg er en kvinde, siger Sonuk.

- Det sidste, de ønskede, var at tabe til en ung kvinde. Det gør mig utrolig stolt.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, måtte mandag erkende, at oppositionen, der i langt over 20 år har bekæmpet ham, sejrede ved lokalvalget i hovedstaden Istanbul og andre større byer i landet.

Da næsten alle stemmerne var talt op efter søndagens valg, stod det klart, at det største oppositionsparti, Det Republikanske Folkeparti (CHP), ud over de store byer også havde gjort indhug i de anatolske provinser.

Det er i disse provinser, at Erdogans konservative islamiske parti, AKP, hidtil har haft dets magtbase.

10 af de 11 kvindelige borgmestre er fra oppositionspartier.

Regeringen i Tyrkiet har fået kritik for, at kvinders rettigheder er blevet forringet under Erdogans styre. Noget, som regeringen selv afviser, skriver Reuters.

I 2021 trak Erdogan Tyrkiet ud af Istanbulkonventionen. Den har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder i og uden for hjemmet

Begrundelsen lød, at konventionen truede familieværdier, og at lokal lovgivning var tilstrækkelig.

