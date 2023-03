Kvinder sagsøger Texas for at nægte dem abort trods livsfare

Fem kvinder, som siger, at de blev nægtet abort på trods af alvorlig fare for deres liv, sagsøger den amerikanske delstat Texas.

Sagen er den første kendte sag, hvor gravide kvinder har indgivet søgsmål som følge af de begrænsninger, en højesteretsdom fra sidste år har medført.

USA's Højesteret omstødte den 24. juni 2022 en skelsættende afgørelse ved navn "Roe v. Wade" fra 1973. Den gav kvinder i USA ret til abort.

Afgørelsen fra højesteretten åbnede for, at amerikanske delstater selv kan begrænse eller forbyde abort.

Texas har indført meget strenge love mod abort, ligesom at læger, der udfører aborter, risikerer at blive straffet.

I teorien er der dog undtagelser. Eksempelvis hvis kvindens liv er i fare.

Bag søgsmålet, der blev indgivet ved en domstol i Austin mandag, står de fem kvinder samt to læger.

Af retsdokumenter fremgår det, at en af kvinderne måtte vente, til hun fik blodforgiftning, før hun fik udført indgrebet, som var nødvendigt for at redde hendes liv.

De fire andre blev efter eget udsagn tvunget til at rejse ud af Texas for at få udført en abort, til trods for at graviditeten udgjorde en fare for deres helbred.

Kvinderne og de to læger kræver blandt andet, at lovgivningen bliver præciseret.

Således mener de, at det skal præciseres, at læger ikke kan retsforfølges for at udføre aborter, hvis indgrebet er nødvendigt for at handle i en kritisk situation, der truer patientens liv eller helbred.

Ligesom de fleste af USA's 13 delstater med et næsten totalforbud mod abort tillader Texas undtagelser. Blandt andet hvis lægen vurderer, at der er tale om en såkaldt medicinsk nødsituation.

Sagsøgerne mener, at Texas' lovgivning på området er uklar. Som følge heraf nægter læger at udføre indgrebet, selv når undtagelser burde gælde. Det sker, fordi lægerne frygter at miste deres licens og risikere op til 99 års fængsel.

/ritzau/Reuters