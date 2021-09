Kvinder til Taliban: Send piger i skole

En gruppe kvinder i byen Herat i Afghanistan har gennemført noget så sjældent som en demonstration mod Afghanistans seneste magthavere, de islamiske fundamentalister i Taliban-bevægelsen.

Det er kun få dage siden, at Taliban fik magten i landet, da USA mandag aften trak sine sidste soldater ud.

I de 20 år, der har været vestlige styrker i landet, har kvinder fået et friere liv end før.

Da Taliban var ved magten fra 1996 til 2001, skulle kvinder gå i burka, og piger blev holdt ude af skolerne.

Kvinder måtte ikke forlade deres hjem uden at være ledsaget af et mandligt familiemedlem.

Det ændrede sig med de vestlige styrkers komme.

Nu frygter mange afghanere, at de mørke tider fra slutningen af 1990'erne vender tilbage, selv om Taliban bedyrer, at reglerne ikke bliver så hårde som før.

Det nye Afghanistan er "inkluderende", hedder det.

Kvinder får rettigheder i henhold til shariaen, det islamiske lovkodeks, siger Taliban.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at demonstrationen i Herat bestod af omkring 50 kvinder. Taliban-repræsentanter så på, men der er ikke meldinger om, at de greb ind.

- Det er vor ret at få uddannelse, arbejde og sikkerhed, stod der blandt andet på deres bannere.

AFP har talt med en af kvinderne i telefon. Hun siger, at hun hedder Fereshta Taheri.

- Vi er her for at kræve vore rettigheder, siger hun.

- Vi er endda parat til at gå i burka, hvis de siger det. Men vi ønsker, at kvinder skal have ret til at gå i skole.

Herat er en historisk by på den gamle silkevej. Den ligger nær grænsen til Iran og har længe været et mere kosmopolitisk alternativ til mange af de mere konservative steder i Afghanistan.

Jo, også i Herat har mange kvinder gået i burka, men det har ikke været så udbredt som i for eksempel Kandahar sydpå, hvor Taliban har sit hjerteland.

Kvinderne på gaden i Herat tvivler på, at Taliban nu lancerer et mere kvindevenligt styre, selv om bevægelsen siger det.

- Vi følger med i nyhederne. Vi ser ingen kvinder ved Talibans møder eller forsamlinger, konstaterer Mariam Ebram, en anden demonstrant, skriver AFP.

Hun fortæller også, at nogle af de kvinder, der nu er vendt tilbage til deres arbejde som læger eller sygeplejersker, klager over, at Taliban er utilfredse med dem.

- De ser ikke på dem, de taler ikke til dem. De viser kun vrede ansigter.

Basira Taheri, en tredje demonstrant, håber, at demonstrationen vil give andre kvinder i landet blod på tanden, så de også demonstrerer.

- Vi vil fortsætte vore protester. Vi begyndte i Herat. Snart vil det brede sig til andre provinser.

