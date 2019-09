I dag er det 25 år siden, at FN’s befolkningskonference i Kairo åbnede med 179 deltagende lande. Konferencen blev skelsættende med sit budskab om, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop. Men det er gået overraskende langsomt med at indfri løftet, siger Helle Degn (S), der deltog som dansk udviklingsminister