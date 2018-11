Kvinderne og mindretallene skrev historie ved midtvejsvalget

Amerikanerne sender et rekordstort antal kvinder i Kongressen, hvor også etniske, religiøse og seksuelle mindretal har gjort landvindinger i et valg, hvor præsident Trump var en afgørende faktor for mange vælgeres stemmeafgivelse

Amerikansk politik er blevet lidt mindre maskulin og lidt mindre hvid efter tirsdagens midtvejsvalg, hvor vælgerne valgte et rekordstort antal kvinder samt etniske, religiøse og seksuelle mindretal til Kongressen og andre politiske poster.

Blandt de 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus vil der ifølge prognoser fra nyhedsbureauet AP nu være mindst 113 kvinder, hvilket er det højeste antal nogensinde og en betydelig forøgelse fra de nuværende 84. Langt de fleste af disse er demokrater, fordi Demokraterne også havde flest kvindelige kandidater opstillet. I Senatet, hvor 35 af de 100 pladser var på valg, ventes andelen af kvinder at stige fra de nuværende 23 til 25, da to af de 12 valgte kvindelige senatorer er nyvalgte. Og otte af de 36 guvernører, der blev valgt tirsdag, er ifølge CNN’s prognose er kvinder. Dermed opnåede halvdelen af de kvindelige guvernørkandidater valg, og delstater som Maine og South Dakota får deres første kvindelige guvernører nogensinde.

Kvindebølgen knyttes til indsættelsen af præsident Donald Trump, som har pralet med at befamle kvinder uden deres samtykke, og som i mange liberale amerikaneres øjne er en repræsentant for et gammeldags patriarki. Vreden over Trumps præsidentskab har de seneste to år ført til en politisk vækkelse blandt mange amerikanske kvinder, som også i stort tal er strømmet til demokratiske græsrodsgrupper og organisationer, der træner politiske kandidater.

”Dette ville ikke ske uden Donald Trump i Det Hvide Hus. Det er en direkte reaktion på valget af ham,” siger David Wasserman, der er redaktør for det apolitiske nyhedsbrev Cook Political Report til avisen USA Today.

Også MeToo-bevægelsen, der igennem det seneste år har belyst udbredelsen af seksuelle overgreb på kvinder, og som er blevet del af kulturkrigen mellem højre- og venstrefløjen i USA, spiller ind i det stærke valg for kvinderne. Flere af de nyvalgte kvindelige kongresmedlemmer har i løbet af valgkampen delt deres egne MeToo-historier om seksuelle krænkelser.