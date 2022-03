Kyiv-borgere bedes søge i dækning til lyden af eksplosioner

Adskillige kraftige eksplosioner er blevet hørt i den ukrainske hovedstad, Kyiv, natten til torsdag og tidligt torsdag morgen lokal tid.

Indbyggere er blevet bedt om at søge i dækning.

Det rapporterer det ukrainske nyhedsbureau Unian ifølge nyhedsbureauet dpa.

Kort før klokken 01.00 dansk tid skrev The Kyiv Independent på Twitter, at to eksplosioner var blevet hørt i centrum af byen.

Kort efter skrev avisen, at en tredje og en fjerde eksplosion kunne høres nær metrostationen Druzhby Narodiv i Kyiv.

Kraftige eksplosioner kan ses på videoer, der cirkulerer på sociale medier. Videoernes ægthed er ikke bekræftet, bemærker dpa.

Desuden er det uklart, hvorvidt røgen stammer fra et luftangreb.

Ukrainske medier rapporterer samtidig om kampe i udkanten af Kyiv. Der er ubekræftede meldinger om, at et russisk fly er blevet skudt ned.

- Fjenden forsøger at trænge ind i hovedstaden, skriver Kyivs borgmester, Vitali Klitsjko, på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge The Kyiv Independent er sirenerne også gået i flere andre ukrainske byer natten til torsdag.

Det gælder byerne Mykolajiv, Lviv, Zjitomir, Ivano-Frankivsk, Tjernihiv, Volyn Tjerkasy, Kirovograd, Poltava, Khmelnytskyj, Zaporizjzja og Odessa.

I den østukrainske by Izium mistede otte civile livet sent onsdag aften, da russiske bomber ramte et højhus og et hus.

Det oplyser et lokalmedie fra Kharkiv, skriver det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, på Telegram.

To af de dræbte var børn.

Tidligere onsdag aften meddelte borgmesteren i den strategisk vigtige havneby Kherson, at byen med omkring 330.000 indbyggere var faldet.

Kherson er den første større ukrainske by, som er faldet, siden Rusland iværksatte sin invasion af Ukraine natten til torsdag i sidste uge.

/ritzau/