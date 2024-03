Kyiv-borgmester frygter ny russisk invasion af hovedstad

To år efter at Rusland trak sine styrker fra Ukraines hovedstad, ser Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, en risiko for en ny russisk offensiv mod byen.

Det siger borgmesteren til den tyske avis Bild am Sonntag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Kyiv var et mål og forbliver et mål for Putin, fordi hovedstaden er landets hjerte, lyder det med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Klytjko fremhæver samtidig, at "vi er meget bedre forberedt på nye mulige angreb end for to år siden."

Det er ifølge borgmesteren på nuværende tidspunkt nødvendigt, at man gør sig overvejelser om alle mulige scenarier.

- Hvis Putin træffer en sådan beslutning, bliver det en blive en blodig beslutning, siger han.

I interviewet kritiserer Klytjko også en udtalelse fra partiet SPD's gruppeformand i den tyske Forbundsdag, Rolf Mützenich, om muligheden for at "fastfryse" krigen.

- Vi vil ikke afgive noget territorie til Rusland. Der kan ikke laves et kompromis, siger Klytjko.

I stedet opfordrer han til, at der fra international side kommer mere hjælp til Ukraines luftforsvar.

- Missilangrebene tager fortsat til, vi har akut brug for flere missiler og flere måder at beskytte befolkningen på, lyder det til avisen.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022.

Putin satte dengang styrker hårdt ind mod Kyiv, men mødte stor modstand.

I marts 2022 meddelte Rusland, at styrkerne skulle trækkes tilbage fra Kyiv. I stedet ville man fokusere på de to østukrainske regioner Luhansk og Donetsk, som Rusland anerkender som selvstændige folkerepublikker.

Russerne gik også i gang med at befæste sig i byen Butja nordvest for Kyiv. Efterfølgende, da styrkerne igen havde trukket sig derfra, begyndte der 1. april samme år at komme oplysninger og billedmateriale frem, som ifølge lokale myndigheder dokumenterer drab på mere end 400 civile.

Det betragtes som en af de værste forbrydelser i krigen.

