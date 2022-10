Kyivs centrum ramt af eksplosioner mandag morgen

Mandag morgen er der eksplosioner i centrum af den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det oplyser byens borgmester, Vitalij Klitsjko, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kort inden bekræftelsen fra Klitsjko skrev Reuters, at øjenvidner havde berettet om to eksplosioner.

Klitsjko oplyser ifølge Reuters, at eksplosionerne er sket i Sjevtjenkivskyj-distriktet, som ligger i centrum af hovedstaden.

Fra det ukrainske præsidentkontor lyder det, at eksplosionerne er forårsaget af såkaldte kamikazedroner.

Sjevtjenkivskyj-distriktet huser både flere af Kyivs historiske monumenter og byens zoologiske have. Det ukrainske præsidentpalads ligger i nærheden af distriktet.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at deres journalister i Kyiv har hørt to eksplosioner i byen. AFP skriver desuden, at sirenerne gik i gang kort før eksplosionerne.

Ifølge AFP skete den første eksplosion klokken 06.35 lokal tid, mens den næste kom ti minutter senere. Kyiv er en time foran Danmark.

/ritzau/