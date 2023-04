Kystvagt i Tunesien finder 210 druknede migranter på ti dage

Kystvagten i Tunesien har fredag bjærget 41 druknede migranter i havet ud for Tunesiens middelhavskyst.

Det oplyser landets myndigheder til Reuters.

I løbet af ti dage har kystvagten fundet ligene af 210 migranter.

Siden nytår er et stort antal migranter druknet på deres vej mod Europa via Middelhavet.

Mange er forlist på Middelhavet ud for Tunesien, og ifølge Reuters er lighusene i det nordafrikanske land fyldte.

Myndighederne forsøger at forhindre migranterne i at stævne ud på den farefulde færd over Middelhavet, men det er en stor opgave.

Ligene af de 41 migranter, der er fundet fredag, bærer præg af at have ligget i længere tid i vandet. Det oplyser en talsmand for den tunesiske kystvagt.

En stor del af migranterne rejser via Tunesien, og i de seneste måneder er der sket en markant stigning i antallet af både, der sejler ud fra Tunesien.

Tidligere var det især nabolandet Libyen, hvor mange migranter sejlede fra. Men de libyske myndigheder er begyndt at slå hårdere ned på den ulovlige trafik. Derfor prøver flere migranter lykken fra Tunesien.

Mange af de migranter, der forsøger at krydse Middelhavet, kommer fra Sudan, Syrien og landene syd for Sahara. Ofte har de kurs mod den italienske ø Lampedusa.

Ifølge det italienske indenrigsministerium er i alt flere end 35.000 migranter ankommet til Italien siden nytår.

I samme periode sidste år tog Italien imod cirka 8600 migranter, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

