Kystvagt leder efter skib med 43 søfolk og tusindvis af kvæg

Den japanske kystvagt leder under vanskelige forhold efter et fragtskib, som onsdag udsendte et nødsignal.

Den japanske kystvagt leder efter et fragtskib, som frygtes at være gået ned i farvandet sydvest for Japan.

Redningsindsatsen sker under vanskelige forhold med kraftig vind og vedvarende regn fra tyfonen Maysak.

Fartøjet med en besætning på 43 stævnede ud fra New Zealand den 14. august og skulle fredag anløbe en havn i Kina med en last på 5867 levende kvæg.

Den internationale besætning består af 39 filippinere, samt to fra henholdsvis Australien og New Zealand, oplyser Japans Kystvagt til det australske medie ABC.

Fragtskibet udsendte onsdag et nødsignal, hvorefter kystvagten begyndte at afsøge farvandet. Onsdag aften japansk tid blev der fundet en redningsbåd og et filippinsk besætningsmedlem, som iført redningsvest drev omkring. Ifølge kystvagten er hans tilstand ikke livstruende.

Derimod er det stadig ikke lykkedes at lokalisere fragtskibet, og eftersøgningen fortsætter.

New Zealands landbrugsminister, Damien O'Connor, blev informeret om eftersøgningen onsdag aften.

- Jeg håber inderligt, at hele besætningen om bord er i sikkerhed. Mine tanker går til deres familier. Det er en meget svær tid for dem, sagde han.

Det 139 meter lange fragtskib med navnet "Gulf Livestock 1" er indregistreret i Panama.

/ritzau/Reuters