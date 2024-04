Kystvagt redder 1867 migranter og finder 13 døde i Middelhavet

Den tunesiske kystvagt har reddet 1867 migranter op af Middelhavet og har desuden fundet 13 omkomne i vandet ud for Tunesien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Redningen af migranterne og bjærgningen af ligene er sket ad flere omgange den seneste tid.

I takt med at foråret skrider frem, og vejret bliver bedre, forsøger flere og flere migranter at sejle fra Nordafrika over Middelhavet til især Italien.

Tidligere var det især Libyen, migranterne sejlede ud fra i håb om at få et bedre liv i Europa. I dag er det i stigende grad Tunesien, der bliver brugt som transitland i Nordafrika.

Sidste år blev 1313 migranter enten erklæret døde eller meldt savnet, efter at de forsøgte at sejle fra Tunesien til Europa.

/ritzau/