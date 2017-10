Labour-komet kan kalde sig premierminister i New Zealand

På syv uger fik 37-årige Jacinda Ardern sit parti, Labour, på ret kurs under den newzealandske valgkamp.

New Zealands næste premierminister bliver Labour-formand Jacinda Ardern. Det skriver mediet New Zealand Herald.

Dermed mister det nuværende regeringsparti, det konservative National Party, og premierminister Bill English magten.

Det er det indvandringskritiske parti New Zealand First, der fik de afgørende mandater ved parlamentsvalget i september, som har peget på 37-årige Ardern.

Dog havde formanden, Winston Peters, ikke fortalt Jacinda Ardern om sin beslutning, inden han annoncerede den.

- Vi giver hinanden hånden, når vi alle er blevet enige, og vi holder vores ord, siger han ifølge New Zealand Herald.

- Hun så det uden tvivl i fjernsynet, tilføjede han ifølge The Guardian.

Labour vil med støtte fra New Zealand First efter alt at dømme indgå i regering med miljøpartiet Green Party. Men det er også muligt, at kongemagerpartiet vil gøre krav på ministerposter.

- Folk i dette land ønskede forandring. Og det har vi reageret på, siger han ifølge The Guardian.

Jacinda Ardern har været medlem af Labour, siden hun var 17 år. Hun blev formand for det kriseramte parti bare syv uger før valgdagen 23. september.

Her trak hun blandt andet overskrifter, skriver The Guardian, da hun kritiserede et spørgsmål om, hvorvidt hun gik med planer om at få børn.

Det var uacceptabelt, sagde hun, at kvinder bliver spurgt om moderskabsplaner i forbindelse med deres arbejde.

I løbet af sin korte tid lykkedes det den 37-årige politiker at løfte partiet markant i meningsmålingerne - men altså ikke nok til at kunne erklære sig for premierminister uden New Zealand First og partiets ni mandater.

Ved valget fik National Party 56 af de i alt 120 mandater i landets parlament. Og Labour nåede sammen med Green Party op på 54.

Ingen nåede altså op på de 61 sæder i parlamentet, der var nødvendige for at kunne danne et flertal - og en regering.

Jacinda Ardern er den tredje kvindelige premierminister i New Zealand. Hun er samtidig den andenyngste.

Men der er ingen bekymring hos New Zealand First-leder Winston Peters for, at han har peget på en for uerfaren politiker.

Arderne udviste et ekstraordinært talent under valgkampen, hvor hun flyttede partiet sig "fra en meget håbløs position til den position, hvor det er i regering i dag", siger han ifølge New Zealand Herald.

/ritzau/