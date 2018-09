Labour vil ikke støtte Mays brexitaftale

Theresa Mays plan for trække Storbritannien ud af EU oplever pres fra begge sider i parlamentet.

Storbritanniens store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som premierminister Theresa May har lagt frem.

Det siger partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times.

Torsdag holdt regeringen i Storbritannien møde, hvor May hentede fuldt støtte til sin plan.

Men dele af Mays eget konservative parti synes ikke, at den fremlagte plan, den såkaldte Chequers-plan, leverer det brud med EU, der ønskes.

Gruppen består blandt andre af David Davis, der var minister for Storbritanniens exit fra EU, indtil han trak sig fra regeringen over netop uenigheder om planen.

/ritzau/