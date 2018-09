Labour vil stemme om klart nej til no deal med EU

Forslag på kongres lægger op til en ny EU-folkeafstemning, hvis brexitaftale ikke kommer i stand.

Det britiske arbejderparti Labour vil på dets årlige partikongres i Liverpool, der blev indledt søndag, stemme om en erklæring, som siger, at et brexit uden en aftale med EU ikke er acceptabelt.

Erklæringen lægger op til, at endnu en EU-folkeafstemning skal afholdes, hvis en aftale med EU ikke kommer i stand, eller hvis den bliver forkastet i parlamentet.

Desuden hedder det, at Labour vil presse på for at få et nyt parlamentsvalg udskrevet, hvis parlamentet går imod premierminister Theresa Mays forslag til en aftale, eller hvis Brexit-forhandlingerne ender uden en aftale.

- Under sådanne omstændigheder vil det bedste for landet være et øjeblikkeligt parlamentsvalg, som kan fjerne de konservative fra magten, hedder det.

Der er kun omkring seks måneder til, at Storbritannien træder ud af EU.

Theresa May skal nå at sikre en aftale, efter at forhandlingerne i sidste uge led et stort tilbageslag. Det skete, da EU's stats- og regeringschefer på deres møde i Salzburg i Østrig fredag afviste Mays udspil.

Det har fået May til at beskylde EU for at skabe "et dødvande" i skilsmisseforhandlingerne.

Labour kan få en afgørende rolle i spørgsmålet om, hvorvidt parlamentet kommer til at godkende en brexitaftale. May har kun et flertal på 13 mandater i parlamentet, som har 650 medlemmer.

Der er rapporter om, at helt op mod 80 af Mays egne partifæller vil stemme imod en aftale, der er stærkt præget af premierministerens ønsker.

Sunday Times skrev i weekenden, at Mays embedsmænd er begyndt at planlægge et muligt lynvalg i november.

