Læge: 77-årige Joe Biden er sund nok til at blive præsident

Efter beskyldninger om at være for gammel til at blive præsident fremlægger Joe Biden sine sundhedsoplysninger.

77-årige Joe Biden er sund og rask nok til at kunne varetage jobbet som USA's præsident.

Det oplyser den demokratiske politikers læge i et brev, der er blevet offentliggjort tirsdag, af Bidens valgkampagne.

Joe Biden, der tidligere har været USA's vicepræsident, er en af spidskandidaterne til at blive Demokraternes præsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Biden har tidligere på året lovet at offentliggøre oplysninger om sin sundhedstilstand, efter at hans konkurrenter er kommet med hentydninger til hans høje alder.

Helbredstjekket er blevet udført af Kevin O'Connor, der også var Joe Bidens læge under hans tid som vicepræsident.

I rapporten lyder det, at Biden "er en sund, energisk 77-årig mand, som er egnet til succesfuldt at varetage de præsidentielle pligter".

Biden bliver behandlet for atrieflimren, højt kolesteroltal, refluks og sæsonbetonede allergier, fremgår det af rapporten.

- Han bruger ingen tobaksprodukter, drikker slet ikke alkohol og træner mindst fem dage om ugen, skriver O'Connor.

Alder er i høj grad blevet et emne op til præsidentvalgkampen i 2020.

Det skyldes, at tre af Demokraternes topkandidater er i 70'erne.

Udover Joe Biden gælder det 78-årige Bernie Sanders og 70-årige Eliza Warren.

Og ligeledes er USA's præsident, Donald Trump, 73 år.

Elizabeth Warren offentliggjorde sit helbredstjek tidligere i december, hvor en læge erklærede, at hun havde et "fremragende" helbred.

I november var der spekulationer om præsident Trumps helbred. Der var forlydender om, at Trump måtte til et uannonceret lægetjek grundet brystsmerter. Men rygterne er blevet afvist af Trumps læge.

Bernie Sanders, der er alderspræsident blandt de demokratiske kandidater, blev i september ramt af et mildt hjerteanfald.

Det medførte, at han kortvarigt måtte nedtrappe sin valgkamp, som dog igen er tilbage på fuldt blus.

/ritzau/AFP