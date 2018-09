Læge: Drabelige kampe kan skjule ebolasmitte i DRCongo

Der er færre ebolatilfælde i Mangina i DRCongo, men en læge frygter, at sygdommen spreder sig i det skjulte.

Antallet af smittede med den dødelige sygdom ebola er halveret i byen Mangina i DRCongo sammenlignet med sidste uge.

Mens 50 var indlagt i sidste uge, er kun mellem 20 og 25 af sengene på byens store isolationscenter i øjeblikket i brug.

Det fortæller Tomas Jensen, der er udsendt til Mangina i Nordkivu-provinsen for Læger Uden Grænser. På trods af den gode nyhed tør han ikke at være optimistisk.

Han frygter, at den dårlige sikkerhedssituation i området potentielt skjuler ebolaofre.

- Det giver selvfølgelig grund til en meget forsigtig optimisme, at antallet af tilfælde er begyndt at være nedadgående. Men der er på den anden side mange områder af kortet, hvor vi simpelthen ikke ved, hvad der foregår.

- Der kan være patienter, som er i området og smitter andre. Det giver grund til stor bekymring, siger han.

Militante grupper og hæren udkæmper jævnligt drabelige kampe i provinsen Nordkivu, og derfor holder læger sig på afstand fra visse områder, oplyser Tomas Jensen.

- Vi monitorerer hele tiden situationen, for at være sikre på at vores personale ikke udsættes for fare. Der er mange huller i vores viden om, hvad der sker i de områder, som vi ikke har adgang til, siger han.

Ebola er en sygdom, der smitter gennem blod eller sekreter. Dødeligheden er høj. I nogle tilfælde dør ni ud af ti smittede under et ebolaudbrud.

I begyndelsen minder sygdommen om influenza med høj feber, hovedpine, muskelømhed, mavepine, træthed, diarré, ondt i halsen, udslæt og opkast.

Den udvikler sig voldsomt på en uge, hvor smittede kan opleve brystsmerter, blindhed og massiv blødning fra mave-tarm-kanalen og andre kropsåbninger.

Der findes ingen kur mod sygdommen, som bedst behandles ved at give eksempelvis væske, smertestillende samt erstatning af blodtab.

Tomas Jensen har været i området i knap en uge. Han forlader byen søndag, men behandlingen fortsætter længe endnu, spår lægen.

- Den forsigtige optimisme har ikke givet grund til at trappe vores aktiviteter ned. Vi er klar til at være her måneder endnu, og det tror jeg også bliver nødvendigt, siger han.

Hvis alt går, som han håber, bliver sygdomsudbruddet slået ned i løbet af et par måneder.

Dog er der registreret ebolatilfælde i en stor, nærliggende og ganske tætbefolket by, og får sygdommen fodfæste der, kan det forlænge indsatsen med mange måneder, vurderer Tomas Jensen.

/ritzau/