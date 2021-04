Læge hos EMA ser risiko ved AstraZenecas vaccine

Der er en forbindelse mellem AstraZenecas coronavirus vaccine og blodpropper, siger EMA's vaccinedirektør.

En af de centrale personer i Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, siger i et interview, som er offentliggjort tirsdag i den italienske avis Il Messaggero, at der er en forbindelse mellem AstraZenecas coronavaccine og blodpropper.

- Efter min mening kan vi nu sige, at det er klart, at der en forbindelse mellem vaccinen og tilfælde af blodpropper. Men vi ved stadig ikke, hvad der udløser denne reaktion, siger EMA's direktør for vacciner, Marco Cavaleri, til Il Messaggero.

- I løbet af få timer vil vi sige, at der er en forbindelse, men vi ved stadig ikke, hvorfor det sker, siger han.

Der har været stillet vedholdende spørgsmål om, hvorvidt sjældne, men alvorlige, tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede kunne være udløst af AstraZenecas vaccine mod covid-19.

EMA har insisteret på, at vaccinen fortsat skulle være i anvendelse, da fordelene ved dette langt overgik ulemperne ved ikke at bruge den.

Men EMA har hele tide sagt, at det er muligt, at der er en årsagssammenhæng mellem tilfælde af blodpropper og vaccinen.

/ritzau/AFP