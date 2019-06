Læge i Ohio anklages for drab på 25 patienter

Stribe af påståede drab strækker sig over fire år. I alt kan 35 personer være blevet dræbt af overdoser.

En læge i Ohio blev onsdag anklaget for at have dræbt mindst 25 patienter på et hospital i delstatshovedstaden Columbus. De skal være blevet dræbt med overdoser af det stærkt smertestillende lægemiddel fentanyl.

Ofrene var alvorligt syge og indlagt på sygehuset, hvor lægen arbejdede.

Striben af påståede drab strækker sig over fire år. I alt kan 35 personer være blevet dræbt af lægen.

Politiet har i efterforskningen fokus på patienter, som har fået fentanyldoser på 500 mikrogram eller mere.

- Der findes ingen medicinsk begrundelse for så stærke doser, siger anklageren i sagen, Ron O'Brien.

En storjury har i ved et forberedende retsmøde afgjort, at lægen William Husel skal tiltales for 25 drab på patienter, som han skulle behandle på Mount Carmel hospitalsnetværket i Columbus.

- Jeg har været anklager i 22 år, og jeg har aldrig nogensinde stået med en sag, hvor anklagen lyder på 25 drab, siger anklageren.

Sagen har ikke mindst vakt opsigt, fordi der alt for sent blev slået alarm omkring de mange dødsfald. Der stilles mange spørgsmål omkring sygeplejersker og andet personales mangel på handling.

Lægen Husel kom i politiets søgelys, da hospitalsadvokater anmeldte sager, som de fandt mistænkelige. Husel blev suspenderet i november sidste år og afskediget kort efter.

Husel kan i princippet idømmes 15 års fængsel for hvert drab, hvis han bliver fundet skyldig i anklagerne mod ham.

