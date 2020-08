Embedsmand: Kemisk stof fundet på Navalnyjs hår og hænder

Der hersker stadig tvivl om Aleksej Navalnyjs tilstand og diagnose, efter at han blev indlagt torsdag.

Russiske embedsmænd fra sundhedsministeriet i den sibiriske region, hvor Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj behandles på et hospital, siger fredag, at der på politiets laboratorie er fundet et kemisk stof, der stammer fra hans hår og hans hænder.

Tidligere fredag forlød det fra Alexander Murakhovskij, cheflægen på hospitalet, hvor oppositionspolitikeren er indlagt, at der er fundet spor efter en kemisk substans på den 44-årige Navalnyjs tøj og hænder.

Der har været modstridende oplysninger fra de russiske læger om, hvorvidt Navalnyj har været offer for en forgiftning. Han er i kritisk tilstand, efter at han blev syg torsdag morgen. Hans allierede mener, at han blev syg efter at have drukket forgiftet te.

Tyske læger er fredag kommet til Omsk i et ambulancefly fra Berlin for at hente Navalnyj til den tyske hovedstad. De fik fredag tilladelse til at se ham. Navalnyjs assistent kalder det "en positiv udvikling".

- De tyske læger, som kom med flyet, har omsider fået lov til at se til Navalnyj, siger politikerens stabschef, Leonid Volkov.

En tysk nødhjælpsgruppe chartrede torsdag et ambulancefly for at få fløjet Navalnyj til Berlin. Planen er at få ham behandlet på det ansete universitetshospital Chrité for en formodet forgiftning.

Men russiske læger sagde fredag, at Navalnyj var for syg til at blive flyttet. Den oplysning betvivler oppositionspolitikerens folk. De siger, at der ikke er mange til at behandle Navalnyj på hospitalet, mens der er masser af folk i grå jakkesæt på stedet.

En overlæge på hospitalet, Anatolij Kalinisjenko, sagde tidligere fredag, at "der indtil videre ikke er identificeret nogen form for gift i hans blod eller urin".

- Vi mener ikke, at patienten er blevet forgiftet, sagde han.

Aleksej Navalnyj er en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere. Han har flere gange været fængslet.

Ivan Zjdanov, der er direktør i Navalnyjs organisation mod korruption, siger, at politiet har sagt, at der er fundet et giftigt stof i Navalnyjs krop.

- Vi fik at vide, at det er farligt - ikke bare for ham, men også for alle omkring ham, siger han ifølge mediet Meduza.

/ritzau/Reuters