Lægemiddelagentur anbefaler AstraZenecas vaccine mod covid-19

EU-Kommissionen ventes snarest at godkende vaccine fra AstraZeneca efter anbefaling fra EMA.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at godkende coronavaccinen fra AstraZeneca til alle over 18 år, fremgår det af en erklæring.

Den endelige godkendelse er op til EU-Kommissionen. Den kan ventes snart, måske inden for få timer.

- EMA har anbefalet at give betinget autorisation til markedsføring af covid-19-vaccinen fra AstraZeneca for at hindre coronavirus-sygen 2019 hos folk fra 18 år og op, lyder det fra agenturet, der er hjemmehørende i Amsterdam i Holland.

Anbefalingen fra EMA kommer på et tidspunkt, hvor der er stor uenighed mellem EU-Kommissionen og AstraZeneca om leverancer af vaccinen.

AstraZeneca vil levere langt færre doser i første kvartal, end det var aftalt med EU, siger Kommissionen.

- Vi har betalt disse selskaber for at øge produktionen, og nu forventer vi af dem, at de leverer, siger EU-Kommissionen næstformand Valdis Dombrovskis lige inden meddelelsen fra EMA.

De 27 medlemslande har givet EMA bemyndigelse til at sige gode for eller afvise de nye vacciner, der er på vej mod covid-19. Det betyder samtidig, at godkendelsen ikke skal falde i de enkelte medlemslande.

Den træffes i sidste ende af EU-Kommissionen.

Det er den tredje vaccine mod covid-19, som EMA har anbefalet. De to første var fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Den tyske regering valgte torsdag at følge en anbefaling fra tyske eksperter om ikke at give vaccinen til folk, der er over 65 år, fordi den angiveligt ikke er tilstrækkelig virksom hos denne aldersgruppe.

Men det argument bruger EMA ikke og siger, at der sikres tilstrækkelig immunitet i alle aldersgrupper med AstraZenecas vaccine.

Vaccinen skal indsprøjtes af to omgange. Der skal gå 4 til 12 uger mellem første og anden gang, konstaterer EMA. Vaccinen har en effektivitet på knap 60 procent.

