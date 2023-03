Lægemiddelagentur modsætter sig prostituerede naboer

Udsigten til at blive nabo til Amsterdams berømte red-light district vækker bekymring hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det siger agenturet tirsdag i en udtalelse, efter at bystyret i Amsterdam har fremlagt planer om at flytte distriktet til et område nær EMA's hovedkvarter.

- Vi er bekymrede for, at flytningen af red-light district vil føre til larm, narkohandel, fuldskab og gadeuorden, lyder det fra EMA ifølge Reuters.

- At placere det erotiske centrum tæt på EMA's bygninger vil sandsynligvis medføre de samme negative konsekvenser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Red-light district er et område i det centrale Amsterdam, hvor prostituerede gennem udstillingsvinduer i gaderne reklamerer for deres services.

Holland blev i 2000 det første land i Europa til at legalisere prostitution.

Efter brexit flyttede EMA sit hovedkvarter fra London til Amsterdam i 2019.

/ritzau/