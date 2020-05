Lægemiddelchef: Muligt vi godkender coronamedicin om få dage

Remdesivir blev udviklet til behandling af leverbetændelse, men har også vist god effekt på coronapatienter.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er tæt på en betinget godkendelse af lægemidlet Remdesivir til behandling af coronapatienter.

Det fortæller chefen for EMA, Guido Rasi, under en høring i Europa-Parlamentets miljø- og sundhedsudvalg.

- Det er muligt, at en betinget markedsgodkendelse kan gives allerede i løbet af de næste dage, siger Rasi mandag formiddag på et møde i Bruxelles.

Remdesivir blev udviklet i 2009 til behandling af hepatitis C, der også er kendt som smitsom leverbetændelse.

Det har senere været brugt til behandling af patienter med ebola, der er en virus med høj dødelighed. Men trods lovende forsøg var det ifølge de behandlende læger ikke effektivt mod ebola.

Remdesivir bliver allerede anvendt på hospitaler i Europa. Også i Danmark.

EMA har tidligere i år anbefalet, at læger benytter lægemidlet til indlagte med coronavirus.

Det kan agenturet gøre med medicin under udvikling, som endnu ikke er godkendt. Men det skal ske under "strenge betingelser". Det kræver, at der ikke findes anden godkendt medicin mod den sygdom, som behandles.

Tidligt i maj ansøgte flere danske læger og hospitaler om tilladelse til at bruge Remdesivir til patienter med corona.

Studier har vist, at Remdesivir kan forkorte den tid, som en patient er indlagt på et hospital.

Et internationalt studie, som også har dansk deltagelse, har vist, at patienter, der fik lægemidlet, var på hospitalet i 11 dage i gennemsnit.

Patienter, der fik placebo, var indlagt på hospitalet i 15 dage.

Samtidig faldt dødeligheden fra 11 til 8 procent for de patienter, der blev behandlet med Remdesivir.

USA godkendte 1. maj Remdesivir til nødbehandling af coronasyge.

