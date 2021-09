Lægemiddelindustri: Der er snart vacciner nok til hele verden

Ved slutningen af året vil der blive produceret nok vaccinedoser mod covid-19 til at dække hele verdens befolkning.

Det oplyser den internationale sammenslutning af farmaceutiske producenter og foreninger (IFPMA).

IFPMA er en brancheorganisation, der repræsenterer farmaceutiske virksomheder over hele verden.

I øjeblikket er der stor forskel på vaccinationsraten rige og fattige lande imellem. I rige lande har op mod 70 procent af den voksne befolkning modtaget to vaccinedoser. Det gælder til gengæld kun for seks procent i Afrika.

Ifølge det videnskabelige dataanalysefirma Airfinity bliver der for tiden produceret omkring 1,5 milliarder doser om måneden.

Men nu begynder det at se lysere ud.

Det fortæller Thomas Cueni, der er generalsekretær i IFPMA, på en pressekonference i Genève tirsdag.

Således vil tærsklen på 7,5 milliarder vaccinedoser blive nået i september, oplyser han.

Inden udgangen af 2021 forventes den globale produktion af vaccinedoser at nå 12 milliarder.

Det betyder, at selv om rige lande ønsker at vaccinere alle over 12 år, vil der stadig være mindst 1,2 milliarder doser til rådighed til omfordeling til fattige lande, oplyser Airfinity.

- Det betyder også, at regeringer, der stadig tilbageholder doser i tilfælde af mangel, ikke længere behøver at gøre det, siger Thomas Cueni.

Ifølge IFPMA vil produktionen af vaccinedoser nå 24 milliarder i midten af 2022 - et tal, der med længder overgår den globale efterspørgsel.

Albert Bourla er chef for den amerikanske lægemiddelgigant Pfizer, der i samarbejde med tyske BioNTech producerer en af covid-19-vaccinerne. Han mener, at omkostningerne ved vaccinen ikke er et problem.

Han forklarer, at Pfizer prissætter doserne i forhold til økonomien i det pågældende land, hvor vaccinen bliver solgt.

/ritzau/AFP