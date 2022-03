Læger Uden Grænser advarer om humanitær katastrofe i Mariupol

Havneby under russisk belejring mangler vand, varme, mad og elektricitet, advarer nødhjælpsorganisation.

Den humanitære situation i den sydlige ukrainske havneby Mariupol er "katastrofal", og det er livsvigtigt, at civile bliver evakueret.

Sådan lyder advarslen fra Læger Uden Grænser (MSF) lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Byen, som ligger tæt på grænsen til Rusland, har i dagevis været under belejring fra russiske styrker. Og en våbenhvile, som lørdag skulle have tilladt tusindvis af civile at forlade byen, varede kun kort.

- Det er helt nødvendigt, at den humanitære korridor, som kunne være blevet oprettet i dag, men som ikke blev til noget på grund af manglende respekt for våbenhvilen, bliver oprettet meget hurtigt, så den civile befolkning, kvinder og børn, kan forlade byen, siger Laurent Ligozat, der er Læger Uden Grænsers krisekoordinator i Ukraine, til AFP.

- Situationen er katastrofal, og den bliver værre dag for dag.

Mariupol er blevet udsat for mange russiske artilleriangreb. Byen meldes også at være omringet og afskåret fra alle forsyninger.

- I dag (lørdag, red.) er der ikke mere vand. Folk har store problemer med at skaffe drikkevand, og det er ved at blive et alvorligt problem, siger Ligozat.

- Der er ikke noget elektricitet, der er ingen varme, byen er ved at løbe tør for mad, og butikkerne er tomme.

- I flere dage er der slet og ret ikke nogen ting, der er kommet ind eller ud af byen.

Det var det russiske forsvarsministerium, der tidligere lørdag annoncerede en våbenhvile med henblik på at åbne en humanitær korridor, så Mariupols civile befolkning kunne forlade byen.

Ukrainske myndigheder bad imidlertid om at få evakueringen udsat, fordi Rusland ifølge dem fortsatte med at bombardere byen og dens omkringliggende områder.

Senere på dagen oplyste Rusland så, at "offensive kamphandlinger" var blevet genoptaget. Begge sider har siden beskyldt hinanden for at bryde våbenhvilen.

Mariupols borgmester, Vadym Bojtsjenko, oplyser lørdag, at russiske styrker har intensiveret angrebene mod byen.

- Byen er under en meget, meget vanskelig belejring. Der pågår hårde artilleriangreb mod boligblokke, og fly har smidt bomber mod beboelsesområder, siger han til ukrainsk tv ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge Boitsjenko blev tusindvis af kvinder, børn og ældre beskudt, da de i morgentimerne lørdag mødte op for at blive evakueret.

Ukraine havde ventet, at mere end 200.000 civile kunne forlade Mariupol under våbenhvilen via en humanitær korridor. Der bor cirka 450.000 i byen.

I den østlige by Volnovakha, som den fejlslagne våbenhvile også inkluderede, havde man håbet at evakuere 15.000 civile. Det vides ikke, om det lykkedes at evakuere nogen i begge byer.

Mandag skal repræsentanter for Ukraine og Rusland mødes til en tredje runde med samtaler.

/ritzau/