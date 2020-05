Lægetidsskrift: Brasiliens leder hindrer kamp mod virus

Den handlingslammede præsident Jair Bolsonaro siger "Hvad så?" til optrappet coronakrise.

I en usædvanlig leder skriver det ansete medicinske tidsskrift The Lancet, at Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, udgør den største trussel mod det store lands muligheder for effektivt at bekæmpe coronavirus.

Den højreorienterede Bolsonaro er i stigende grad blevet svækket af en politisk krise i kølvandet på fyringen af den populære sundhedsminister Luiz Henrique Mandetta og justitsminister Sergio Moros tilbagetræden, skriver The Lancet.

Som svar på en journalists spørgsmål om en rekordhøje stigning i coronadødstallet i sidste uge svarede Bolsonaro:

- Og hvad så? Jeg er ked af det, men hvad vil I have, jeg skal gøre?

I en lederkommentar skriver The Lancet:

- Udfordringen er i sidste ende politisk og kræver et stadigt engagement i det brasilianske samfund som helhed. Brasilien er et land, som må finde sammen og komme med et klart svar på en præsident, som blot siger "Og hvad så?" til problemerne, skriver The Lancet og tilføjer:

- Præsidenten må foretage en drastisk kursændring eller gå af.

Brasilien har det seneste døgn registreret 751 nye dødsfald relateret til coronavirus og 10.222 nye smittetilfælde. Dermed sætter landet en dyster rekord med flest antal døde på et døgn. Hidtil var flest døde onsdag, hvor 615 mennesker mistede livet til virusset.

I alt er 145.328 mennesker i Brasilien bekræftet smittet med coronavirus, mens 9897 er døde. Det gør Brasilien til det hårdest ramte land i Latinamerika.

Det svarer samtidig til, at der er 4,7 døde per 100.000 indbyggere ifølge hjemmesiden Worldometer.

Fredag sagde den brasilianske præsident, at han ville invitere 30 mennesker over til en grillaften. Senere spøgte han med, at han måske ville invitere tusindvis.

En ny forskningsrapport fra Imperial College London fredag siger, at "epidemien i Brasilien fortsætter med at tage til" i kontrast til udviklingen i dele af Europa og Asien, hvor nedlukninger af samfund har været en succes i kampen mod det nye coronavirus.

The Lancet henviser til, at omkring 13 millioner af Brasiliens 211 millioner indbyggere bor i "favelas" - slumkvarterer med dårlig hygiejne og meget dårlige muligheder for at holde afstand til andre.

/ritzau/Reuters