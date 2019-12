Længe ventet fangeudveksling i Ukraine er gået i gang

Udveksling af fanger er blevet indledt ved kontrolposten Majorske, lyder det i tweet fra Ukraines præsident.

De ukrainske myndigheder og prorussiske grupper i den østlige del af Ukraine har søndag indledt en aftalt udveksling af fanger.

- Udvekslingen af fanger er blevet indledt ved Majorske-kontrolposten, hedder det i et tweet fra den ukrainske præsidents kontor.

Politiske ledere i den selverklærede republik i Donetsk i det østlige Ukraine meddelte tidligere i weekenden, at Kijev og Donbass (den østlige ukrainske region, red.) var nået til enighed om, at udvekslingen af fanger skulle finde sted søndag.

Udvekslingen søndag sker tre måneder efter en længe ventet fangeudveksling mellem Rusland og Ukraine. Her byttede landene 35 fanger hver.

Ukraines regering ventes at udveksle adskillige politifolk, som menes at have dræbt demonstranter under den provestlige opstand i landet i 2014.

Det er ikke officielt oplyst hvor mange fanger, der skal udveksles. En repræsentant for separatisterne i Donetsk, Darja Morozova, har tidligere sagt, at separatisterne vil få udleveret 87 fanger, mens 55 personer vil blive udleveret til det ukrainske styre.

Uniformerede mænd med maskinpistoler var udstationeret på stedet for udvekslingen ved landsbyen Odradivka.

Aftalen om den nye udveksling af fanger kom på plads efter fredsforhandlinger i Paris den 23. december.

Ved topmødet mødtes politiske ledere fra Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine. De blev enige om en våbenhvile og en tilbagetrækning af styrker fra konfliktzoner i området i Ukraine fra marts 2020.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske kollega, Volodimir Zelenskij, holdt ved topmødet separate bilaterale møder med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Siden Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, har forholdet mellem Rusland og Ukraine været særdeles anspændt.

Flere end 13.000 mennesker er dræbt, og en million er flygtet fra deres hjem, siden prorussiske militser i det østlige Ukraine i 2014 begyndte kampen for at blive uafhængige.

/ritzau/AFP