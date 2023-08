Længe ventet månemission kan blive helt uden astronauter

Det er slet ikke sikkert, at der vil være mennesker om bord på Nasas Artemis 3-ekspedition, når den sætter kurs mod Månen i 2025.

Det fortæller Jim Free, der er administrator ved det amerikanske rumagentur, på et pressemøde tirsdag aften dansk tid.

Det har ellers været planen for Nasa at forsøge at sende mennesker til Månen i 2025. Men flere elementer er ikke nødvendigvis klar til den tid.

Det gælder blandt andet landingssystemet, som udvikles af virksomheden SpaceX, der ejes af rigmanden Elon Musk.

Er landingssystemet ikke klar til tiden, "kan vi ende med at skulle gennemføre en anden mission", lyder det fra Jim Free.

Som led i Artemis-programmet har Nasa planlagt en række missioner til Månen. Missionerne skal hjælpe Nasa til at udvikle og afprøve teknologier, som rumagenturet senere vil bruge til at kunne sende missioner til Mars.

Ved den første Artemis-mission, Artemis 1, blev et ubemandet rumfartøj sendt rundt om Månen i 2022.

Det samme skal efter planen ske på Artemis 2, som er planlagt til november 2024. Her skal der dog være astronauter om bord.

Artemis 3 skal efter planen finde sted i december 2025. Hvis det lykkes at få mennesker til Månen, er det første gang, det sker, siden 1972.

Elon Musks SpaceX har vundet et udbud om leveringen af et landingssystem til Artemis 3. Det skal udvikles ud fra selskabets prototyperaket, Starship.

Men systemet er langtfra færdigt.

En testaffyring af Starship-raketten endte i april i en stor eksplosion.

Ifølge Jim Free har eksperter fra Nasa for et par uger siden besøgt SpaceX i Texas for at finde ud af, hvor langt de er i udviklingsprocessen.

Det bekymrer dog Jim Free, at SpaceX endnu ikke har gennemført en succesfuld testaffyring af Starship-raketten. Og der skal gennemføres adskillige testaffyringer, før udstyret kan bruges til en månemission.

