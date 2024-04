Lærer overtalte bevæbnet elev til at forlade skole i Finland

Finsk politi får et fortsat mere klart billede af hændelsesforløbet ved et skoleskyderi sidste uge.

Ifølge nyhedsbureauet STT var en lærer med til at overtale en mistænkt 12-årig skoleskyder til at forlade en skole i byen Vantaa i Finland.

Ved skyderiet, som fandt sted tirsdag, blev en 12-årig dreng dræbt, mens to piger blev kritisk såret.

Skyderiet fandt ifølge STT sted i et klasseværelse. Her befandt sig en lærer, som gav et offer førstehjælp.

En anden lærer blev kaldt til klasseværelset og overtalte den bevæbnede elev til at forlade skolen.

- Midt i kaosset blev der gjort rigtige og store ting, siger politiets efterforskningschef, Marko Särkkä, til STT.

Särkkä siger ifølge det finske medie YLE, at skolens personale agerede "eksemplarisk" og "ansvarsfuldt".

Politiet oplyser, at det har været muligt at forhøre en af de to sårede piger. Tilstanden for den ene sårede er fortsat kritisk.

Drengen har efterfølgende i et forhør erkendt forbrydelsen og sagt, at han har været udsat for mobning.

Dagen efter skyderiet flagede alle offentlige bygninger i Finland på halv stang.

Vantaa er Finlands fjerdestørste by med omkring 200.000 indbyggere. Den ligger i udkanten af Finlands hovedstad, Helsinki.

Finland har også tidligere været vidne til skoleskyderier - blandt andet i 2007 og 2008.

Efter skyderiet tirsdag har der været trusler mod flere andre skoler i Finland, skriver finsk politi på sin hjemmeside.

- Der er blevet rettet flere trusler mod skoler beliggende i politidistriktet, hvilket politiet efterforsker. Alle trusler bliver taget meget alvorligt, siger Marko Särkkä.

- Der bør aldrig rettes trusler mod noget, heller ikke i spøg.

