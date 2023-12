Lærer viste renæssancemaleri af nøgne kvinder. Det fik muslimske elever til at anklage hende for islamofobi

Flere lærere på skolen Jacques Cartier i den vestlige del af Paris nægtede at møde op på arbejde mandag den 11. december.

Strejken blev indledt, efter at en lærer er blevet anklaget for at være racistisk og islamofobisk i sin undervisning i billedkunst for elever på 12-13 år.

Læreren på skolen havde i forbindelse med sin undervisning vist maleriet “Diana og Aktaion”, som er lavet af renæssancekunstneren Giuseppe Cavaliere d'Arpino i 1600-tallet, og som afbilder den romerske gudinde Diana afklædt samt fire andre nøgne kvinder.

Efter at læreren havde vist maleriet i sin undervisning, modtog hun i første omgang kritik fra eleverne, som ifølge flere franske medier påstod, at hun blot viste maleriet for at provokere de muslimske elever. En anklage, som eleverne siden har trukket tilbage. Derefter fik læreren en klage fra en af elevernes forældre, og på de sociale medier blev hun hængt ud og anklaget for at være racistisk og islamofobisk. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Nogle elever vendte blikket væk, andre følte sig stødt og sagde, at de var chokerede," siger Sophie Venetitay, som udtaler sig på vegne af lærernes fagforening i Frankrig, til AFP.

Lærere på skolen har besluttet at strejke, fordi de frygter at blive udsat for et angreb, og fordi der har været “mangel på støtte” til dem, hvad angår deres sikkerhed, fortæller Sophie Ventitay.

Sagen blev på kort tid så omdiskuteret, at Frankrigs undervisningsminister, Gabriel Attal, besøgte skolen i mandags. Her sagde han, at de elever, som fremsætter falske påstande, vil blive straffet.

Lærerens bekymringer er ikke grundløse. For knap to måneder siden angreb en mand flere personer med en kniv på et gymnasium i den nordfranske by Arras, hvor læreren Dominique Bernard mistede livet. Efter angrebet fordømte den franske præsident, Emmanuel Macron, angrebet og det, han kaldte “den islamistiske terrorismes barbari”. Konsekvensen blev, at myndighederne i landet hævede sikkerhedsniveauet til det højeste.

Angrebet på Dominique Bernard skete kun få dage før årsdagen for det brutale terrorangreb på den franske lærer Samuel Paty, der som led i undervisning om etik havde vist sine 14-15-årige elever tegninger af profeten Muhammed. Paty blev i oktober 2020 dræbt af en 18-årig tjetjensk flygtning, der opsøgte ham og halshuggede ham, og det brutale mord har skabt frygt blandt flere lærere i Frankrig. Fredag den 8. december blev seks teenagere dømt for at have været involveret i mordet på Samuel Paty, skriver nyhedsmediet BBC.