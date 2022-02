Lagarde forventer normalisering af inflationen

Stigende priser på mad og energi samt højere renter på boliglån. Det er nogle af de negative konsekvenser af den markant højere inflation, som Danmark og mange andre lande i verden oplever i øjeblikket.

Men skal man tro chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, vil inflationen på mellemlang sigt falde igen.

Den vil i stedet nærme sig Den Europæiske Centralbanks mål om en inflation på to procent årligt.

- Efterspørgslen i euro-området viser ikke samme tegn på overophedning, som i andre økonomiske områder. Det tyder på, at prispresset vil dæmpe sig frem for at sætte sig fast, siger Christine Lagarde under en høring mandag i EU-Parlamentet.

Høringen kommer få dage efter det seneste rentemøde i ECB. Her valgte Lagarde og kompagni at beholde de ledende rentesatser uændret trods højere priser.

Inflationen skaber tiltagende bekymring, fordi den rammer lavindkomst-grupper hårdt og kan føre til rentestigninger, der vil ramme virksomheder og boligkøbere.

I USA ventes den amerikanske centralbank at hæve renten flere gange i år for at dæmpe inflationen.

Lagarde mener dog ikke, at situationen i Europa kan sammenlignes med USA:

- Vi er ikke i samme situation som USA, når det gælder inflation. Hvis man ser på kerneinflationen, er USA's på 5,5 procent. I Europa var kerneinflationen i januar 2,3 procent, siger Christine Lagarde.

Christine Lagarde tager udgangspunkt i kerneinflationen, fordi den er renset for prisudviklingen på blandt andet energi. Og netop energipriserne driver ifølge Lagarde mere end halvdelen af stigningen i inflationen i Europa.

De høje energipriser går også ud over borgernes rådighedsbeløb og virksomhedernes indtjening. Men de høje energipriser kan ifølge Lagarde i sig selv hjælpe Europa igennem den højere inflation og frem til en mere normal økonomi igen.

Ifølge Lagarde har højere energipriser flere gange vist sig at dæmpe aktiviteten hos virksomhederne og købelysten hos forbrugerne. Det er i sig selv med at få inflationen ned.

- Det, vi ser i øjeblikket, er en virkelig mulighed for, at inflationen stabiliserer sig på vores mål, som er to procent, siger Lagarde.

Hun peger samtidig på, at manglen på arbejdskraft er større i USA, og det øger presset for højere lønninger, så inflationshjulet for alvor begynder at rulle. Men den situation er euro-zonen ifølge Lagarde ikke i.

- Der er ikke noget signal om, at inflationen vil være vedvarende og markant over vores mål på mellemlang sigt.

- Det, vi ser, er, at inflationen flytter sig mod vores mål. Det vil føre til en normalisering af pengepolitikken - ikke til en markant opstramning, siger Lagarde.

