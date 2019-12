Lagarde vil revurderer centralbankens planer

I næste måned vil Lagarde indlede en grundig "strategisk revurdering" af ECB's redskaber og mål.

Den nye leder af Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, lovede på et pressemøde torsdag i forbindelse med sit første rentemøde, at hun i næste måned vil indlede en grundig "strategisk revurdering" af ECB's redskaber og mål.

Hun advarede iagttagere mod at sammenligne hendes erklæringer med forgængeren Mario Draghis.

- I skal ikke overfortolke, gætte eller foretage referencer frem og tilbage. Jeg vil være mig selv - og formentligt anderledes, siger hun.

Lagarde fastslår, at hun ikke foretrækker den ene monetære politik frem for den anden.

- Jeg vil gerne slå fast, at jeg hverken er due eller høg. Min ambition er at være en ugle, som ofte sættes i forbindelse med lidt visdom, siger hun efter sit første rentemøde som chef for ECB.

Centralbankens strategi vil blive underlagt et nøje gennemsyn i begyndelsen af det nye år.

- Det begynder vi på i januar. I skal ikke spørge hvilke uge eller dag - men det arbejde sættes i gang i januar, sagde hun på pressemødet i Frankfurt torsdag eftermiddag.

Gennemgangen kommer til at indeholde aspekter af de uligheder, der er i de forskellige landes økonomi, hvad klimaforandringer kan betyde - faktisk skal hver sten vendes, påpeger centralbankdirektøren.

- Jeg vil endnu ikke gå i detaljerne med, hvad vi kommer til at se på. Vi mangler fortsat at få rammerne helt på plads, siger Christine Lagarde.

Det er planen, at den strategiske gennemgang skal være afsluttet inden udgangen af 2020.

Lagarde, mener, at rentemiljøet med negativ rente har været en fordel.

- Brugen af renterne har været ret effektiv og har virket. Det gælder både for virksomhederne og for husholdningerne. De negative renter ser ud til at virke, fastslår hun.

Den 63-årige Lagarde har tidligere sagt, at hun vil gøre klimaforandringerne til en del af den strategiske evaluering af centralbankens formål.

Lagarde har en fortid som fransk finansminister og kommer fra en stilling som chef for Den Internationale Valutafond, IMF.

/ritzau/AFP