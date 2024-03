Landbrugsprotest udløser løfte om lempeligere miljøregler i EU

EU-landene vil sammen med EU-Kommissionen se på regelforenklinger for landbrug.

Det er der tirsdag opnået enighed om i Bruxelles. Her har det belgiske EU-formandskab samlet landbrugsministrene til møde:

- Vi har lyttet til vores landmænd, og vi har handlet hurtigt for at imødekomme deres bekymringer, siger den belgiske minister for landbrug, David Clarinval.

Udmeldingen kommer, mens Bruxelles gader igen er spærret af traktorer, og kanonslagene giver genlyd mellem de store stål- og glasbygninger i det europæiske kvarter i Bruxelles.

Landmænd i flere EU-lande har i de seneste måneder protesteret mod EU's klima- og miljølovgivning, som de mener er for stram.

I Polen har der også været voldsomme protester mod, at Ukrainske landbrugsvarer midlertidigt har fået lov at komme toldfrit ind i EU.

Det er sket for at hjælpe det krigshærgede land. Men det koster for landmændene i EU. De får lavere priser for deres varer, selv om de er produceret efter højere standarder, har kritikken lydt.

På den baggrund støtter EU-landene en "målrettet revision" af dele af den fælles landbrugspolitik i EU. Det sker på baggrund af et forslag fra EU-Kommissionen.

Her håber man, at det kan imødekomme nogle af de bekymringer, landmændene giver udtryk for.

- Den målrettede revision af reglerne skaber den rette balance mellem at sikre større fleksibilitet for landmænd og medlemslande og lette den administrative byrde.

- Det sker samtidig med, at vi opretholder et højt ambitionsniveau for miljøet, siger David Clarinval.

Klima- og miljøorganisationer er dog bekymrede for, at hjælpen til landbruget kan koste på netop de to områder.

Med tirsdagens aftale vil EU-landene blandt andet få mulighed for at suspendere fra ni særlige klima- og miljøkrav. De stilles til landbrug, der modtager EU-støtte.

Fremover kan landene undtage landbrug fra at leve op til standarderne. Det kan ske "i tilfælde af uforudsete klimaforhold".

Samtidig lempes kravet om jorddække i følsomme perioder. Her får medlemslandene mere fleksibilitet til at beslutte, hvilke jorde der skal beskyttes og i hvilken sæson.

Også når det gælder sædeskæfte og vedligeholde af eksisterende landskaber, indføres der lempelser.

Samtidig bliver små landbrug på under 10 hektar fritaget fra kontrol og sanktioner i forbindelse med lovgivningen.

Sveriges minister for landdistrikter, Peter Kullgren, er blandt dem, der støtter lempelserne.

- Vi vil altid have behov for at få mad i maven flere gange om dagen. Derfor skal vi gøre landbruget så bæredygtigt, som vi kan.

- Men vi skal ikke straffe det europæiske landbrug ved at importere produkter fra tredjelande, som er dårligere for både for klimaet, miljøet og dyrene, siger Peter Kullgren.

/ritzau/