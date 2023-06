Landbrugsstøtte vejer tungt i udkast til EU-budget

Klima og digital omstilling.

Det er de to af de helt centrale prioriteter for EU lige nu. Men i udkastet til EU-budget for næste år er det igen landbrugsstøtten, der fylder.

Det fremgår af EU-Kommissionens udkast. Det blev offentliggjort onsdag.

Ud af et budget på i alt 1.410 milliarder kroner foreslår EU-Kommissionen at bruge 400 milliarder kroner på at understøtte landbruget. Det svarer til, at næsten tre ud af ti kroner i budgettet går til landbruget.

Den næststørste post på budgettet er regional støtte. Her foreslår EU-Kommissionen at afsætte 356 milliarder kroner. Pengene skal først og fremmest gå til sikre økonomisk og social udvikling i udsatte regioner. En del af projekterne vil dog være grøn infrastruktur.

Dermed står landbruget og regionerne til at få mere end halvdelen af pengene på budgettet.

Johannes Hahn, der er EU-Kommissær med ansvar for budgettet, mener dog, at budgettet vil kunne medvirke til at fremtidssikre EU.

- EU-budgettet giver fortsat Europa midlerne til at tackle nuværende og fremtidige udfordringer, siger Johannes Hahn i en pressemeddelelse.

Han fastslår, at EU-budgettet - lige som EU-landenes budgetter - næste år bliver ramt af stigende omkostninger. Alligevel er der fundet plads til offensive satsninger, mener EU-Kommissæren.

- EU-budgettet for 2024 er blevet skræddersyet til fortsat at støtte den grønne og digitale omstilling i EU. Det er fortsat et af de mest effektive værktøjer, der giver merværdi til folks liv, siger Johannes Hahn.

I udkastet lægger EU-Kommissionen op til at afsætte 101 milliarder kroner til forskning og innovation. Det er svarer til omkring en fjerdedel af de midler, der afsættes til landbruget.

EU-Kommissionen vil bruge 34 milliarder kroner til "europæiske strategiske investeringer". Det kan blandt andet være digitalisering.

I udkastet er der desuden afsat knap 18 milliarder kroner direkte til miljø- og klimatiltag. Pengene skal blandt andet gå til at bekæmpe klimaforandringer samt at sikre, at den grønne omstilling "fungerer for alle".

Forslaget til næste års budget skal forhandles mellem EU-Parlamentet og EU-landene. Ifølge tidsplanen ventes budgettet at blive godkendt i midten af november. Her forhandler Folketinget normalt også finanslov.

/ritzau/