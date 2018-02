Lande forhandler om ordlyd i Syrien-resolution

Afstemning i Sikkerhedsrådet om syrisk våbenhvile er udskudt, mens der forhandles videre om resolutionstekst.

Den planlagte afstemning i FN's Sikkerhedsråd, hvor medlemslandene skulle stemme om en våbenhvile i Syrien, er udskudt.

Det oplyser Kuwaits FN-mission til Reuters.

Afstemningen skulle være indledt klokken 17 dansk tid. Den er nu udskudt i mindst en time.

Medlemslandene i Sikkerhedsrådet forsøger at forhandle sig frem til en ordlyd, som kan tilfredsstille alle.

Tidligere fredag sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Rusland var klar til at stemme for FN-resolutionen om 30 dages humanitær våbenhvile i Syrien.

Men han tilføjede, våbenhvilen bør være "baseret på garantier fra alle inde i det østlige Ghouta", skrev det russiske nyhedsbureau Tass.

Den russiske udenrigsminister sagde, at der ingen sikkerhed er for, at de militante grupper i området "vil holde op med at bombe beboelseskvarterer i Damaskus".

- For at resolutionen skal være effektiv, og vi er klar til at forhandle en sådan tekst, har vi fremlagt et princip der vil give våbenhvilen mulighed for at blive reel og baseret på garantier fra alle inde i det østlige Ghouta og ud over det østlige Ghouta, sagde Lavrov tidligere fredag.

/ritzau/