Lande støtter EU-forslag til atomaftale - USA mangler at svare

De fleste lande, der er involveret i forhandlinger med Iran om en atomaftale, støtter nu et forslag fra EU, som skal redde aftalen fra 2015.

Det siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, tirsdag i et interview med Spaniens nationale tv-station TVE.

- Der er enighed blandt de fleste lande, men jeg har stadig ikke hørt fra USA, hvor jeg forstår, man er ved at diskutere det. Vi venter et svar i denne uge, siger Borrell.

Han siger, at Iran har anmodet om et par justeringer til EU-udspillet, som ikke er blevet offentliggjort.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget er udarbejdet efter 16 måneder med indirekte iransk-amerikanske forhandlinger, hvor EU har været mægler og budbringe.

Borrell siger, at han anser Irans reaktioner på forslaget som "rimelige".

Iran har forhandlet med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland samt EU om en fornyelse af aftalen. Den ophævede USA's tidligere præsident Donald Trump, tre år efter den var indgået.

Trump skrottede i 2018 egenhændigt aftalen med Iran. Aftalen var blevet til i samarbejde med USA, EU, Kina og Rusland.

Det betød, at Iran igen aktiverede dele af sit atomprogram, der vil gøre det muligt for iranerne at fremstille en atombombe. USA har også genindført hårde sanktioner mod Iran, da landet har brudt aftalte grænser for berigelse af uran.

Der er stadig stærke spændinger mellem Iran og USA. Amerikanerne anklagede tidligere i denne måned en iransk revolutionsgardist for at forsøge at hyre en person i USA, der kunne slå Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton ihjel.

En anonym regeringsembedsmand i USA har sagt til Reuters, at anklagen mod et medlem af Irans revolutionsgarde om planlagt drab ikke vil gå ud over de forhandlinger, der er i gang om en atomaftale.

/ritzau/Reuters