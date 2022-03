To lande vil drage Rusland til ansvar for nedskydningen af passagerflyet MH17 i 2014. Alle 298 om bord omkom.

To lande vil have Rusland straffet for nedskudt passagerfly

Australien og Holland har taget fælles skridt frem mod en retssag mod Rusland ved Den Internationale Civile Luftfartsorganisation, ICAO, for nedskydningen af Malaysia Airlines-flyet MH17 i 2014.

Passagerflyet blev skudt ned, da det fløj nær Ukraines østlige konfliktzone. Alle 298 ombordværende blev dræbt.

Flere europæiske luftfartsselskaber flyver normalt over Ukraine på mange af deres ruter til Asien.

ICAO, er en organisation under FN, som arbejder med at skabe ensartede standarder for lovgivningen omkring civil luftfart i medlemslandene. Den har hovedkvarter i Montreal.

- Rusland var i henhold til internationale retlige regler skyld i nedskydningen af flyet, og et sagsanlæg i ICAO er et skridt fremad i kampen for retfærdighed for de 298 ofre - heriblandt 38 australiere, siger den australske premierminister, Scott Morrison i en udtalelse sammen med sin udenrigsminister, Marise Payne.

Det fælles sagsanlæg i henhold til Artikel 84 i Konventionen for International Civil Flytrafik, er separat fra Hollands retsforfølgelse af fire drabsmistænkte - tre russere og en ukrainer - der søges dømt for deres individuelle skyld i forbrydelsen.

Boeing 777-flyet fra Malaysia Airlines blev skudt ned af et Buk-missil 17. juli 2014. Nogle måneder forinden havde Rusland annekteret Krim-halvøen.

En international undersøgelse har afgjort, at missilet blev affyret fra en russisk base nær den ukrainske grænse. Måske var det prorussiske, ukrainske separatister, der sendte missilet afsted uden at vide, at de angreb et passagerfly.

En undersøgelse viste, at Buk-missilet blev opsendt fra en affyringsrampe, der tilhørte Ruslands 53. Antiluftskyts Brigade.

Rusland afviser at være skyldig i nedskydningen af passagerflyet.

/ritzau/Reuters