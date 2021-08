Lande vil have sikker zone i Kabul til humanitære operationer

Frankrig og Storbritannien vil foreslå, at der skal oprettes en sikker zone i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det vil de, når de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd mandag skal til krisemøde om situationen i landet.

Det er for at forsøge at beskytte de personer, der prøver at forlade landet.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i et interview med den franske avis Le Journal du Dimanche.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores løsningsforslag sigter efter at definere en sikker zone i Kabul under kontrol af FN, hvilket vil muliggøre humanitære operationer at fortsætte, siger han.

Det er FN's generalsekretær, António Guterres, der har indkaldt de fem medlemmer til krisemøde. Det er USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig.

Situationen i Kabul har den seneste tid været kaotisk. Torsdag ramte et blodigt bombeangreb nær lufthavnen i hovedstaden.

Over 100 mennesker blev dræbt - heriblandt 13 amerikanske soldater.

Et nyt angreb "kan være meget sandsynligt inden for de næste 24-36 timer".

Sådan lød det fra USA's præsident, Joe Biden, lørdag.

Vestlige lande har den seneste tid haft travlt med at evakuere personer fra Afghanistan. Her har Taliban overtaget magten.

Derudover har tusindvis af afghanere forsøgt at flygte.

Deadline for evakueringerne er tirsdag. Flere lande, herunder Frankrig, har allerede afsluttet deres evakueringer.

Storbritanniens sidste fly med militært personale forlod lørdag Kabul. Det skrev det britiske forsvarsministerium på Twitter.

Frankrig holder indledende diskussioner med Taliban om den humanitære situation i landet. Og derudover om mulig evakuering af endnu flere mennesker.

Det sagde Emmanuel Macron lørdag.

/ritzau/Reuters