Lange køer holder valgstederne åbne i Sydafrika

Sydafrikanere stod langt ud på aftenen i kø til stemmeboksene onsdag, hvilket resulterede i, at flere valgsteder måtte holde længere åbent.

De fleste valgsteder lukkede officielt klokken 21, men valgmyndigheden havde afgivet løfte om, at alle, der var mødt op før klokken 21, skulle have mulighed for at stemme.

Valgmyndigheden i Sydafrika oplyser, at man forventer, at stemmeprocenten bliver "godt over" de 66 procent, som blev registreret ved det seneste valg i 2019.

Valget formodes at blive tæt, og de endelige resultater ventes først søndag.

Der er valg i Sydafrika hvert femte år, og det socialistiske parti Den Afrikanske Nationalkongres (ANC) har haft flertal siden 1994. Meningsmålinger siger, at nu 30 år senere kan ANC miste sit flertal.

Mere end 27 millioner vælgere er registreret til at stemme ved valget, som altså er det mest uvisse, siden ANC ledte Sydafrika ud af apartheidstyret.

Nelson Mandela var leder af ANC, der kæmpede mod det racistiske apartheidstyre i Sydafrika. Han blev fængslet af regimet og blev efter 27 års fængsel løsladt i 1990. Forbuddet mod ANC blev ophævet.

I 1994 blev der afholdt et demokratisk valg for første gang med deltagelse af Sydafrikas sorte. ANC vandt stort. Mandela blev præsident og sad på posten til 1999.

Udfaldet af netop valget i år er usikkert, fordi der i Sydafrika er over 30 procent arbejdsløshed, korruption, strømudfald og kriminalitet.

Mange sydafrikanere ønsker sig ændringer, og den yngre generation husker ikke apartheidstyret på samme måde, som ældre generationer gør.

Det største oppositionsparti hedder Demokratisk Alliance. Det vil liberalisere økonomien og privatisere.

Sydafrikas nuværende præsident er Cyril Ramaphosa fra ANC.

Efter at han havde afgivet sin stemme, sagde han, at han ikke nærede nogen tvivl om, at "folket igen vil udvise tillid til, at ANC kan og skal lede landet".

John Steenhuisen fra Demokratisk Alliance har forudsagt, at der ikke vil være et enkelt parti, som kan mønstre et flertal.

- For første gang i 30 år er der en mulighed for forandringer i Sydafrika, sagde han, efter at han havde afgivet sin stemme i hjembyen Durban.

Vælgerne stemmer 400 medlemmer ind i Sydafrikas Nationalforsamling. Det er disse medlemmer, der vælger den kommende præsident.

