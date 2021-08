Langstrakt retssag mod Sydafrikas Zuma er udskudt igen

En igangværende retssag mod Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma er endnu en gang blevet udskudt.

Det har den sydafrikanske dommer Piet Koen tirsdag afgjort.

Sagen stod i denne omgang til at blive genoptaget tirsdag. I sidste uge blev præsidenten dog indlagt, og sagen er nu udskudt til 9. og 10. september.

Sagen har kørt i årevis og er stødt ind i flere udfordringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vides ikke umiddelbart, hvorfor 79-årige Zuma blev indlagt fredag.

Dommer Piet Koen har bedt Zumas forsvarsadvokater om at udarbejde en rapport om Zumas helbred. Den skal være klar senest 20. august.

Zuma er tiltalt for bedrageri, korruption, pengeafpresning og hvidvaskning af penge i forbindelse med våbenkøb fra fem europæiske våbenfirmaer i 1999. Han var på daværende tidspunkt vicepræsident.

Zuma er anklaget for at have taget imod bestikkelse fra den franske forsvarsgigant Thales, som er anklaget for korruption og hvidvaskning af penge. Virksomheden nægter sig skyldig.

Under Zumas præsidentskab fra 2009 til 2018 opstod der en stigende folkelig mistillid til den sydafrikanske regering. Blandt sydafrikanerne er den generelle holdning, at Zuma skabte korruption i toppen.

Da Zuma blev fundet skyldig i at have udvist foragt for retten og fængslet 8. juli, udbrød der kaotiske uroligheder med delvise plyndringer.

Det var først i provinsen KwaZulu-Natal, men urolighederne spredte sig senere til storbyen Johannesburg.

Mindst 215 mennesker blev ifølge regeringen dræbt.

/ritzau/AFP