Langt mere ren brint skal skubbe EU i retning af klimamål

Det er nødvendigt at få øget mængden af ren brint i EU's energimiks for at nå klimamål, siger EU-kommissær.

EU-Kommissionen har onsdag præsenteret en energistrategi, der skal hjælpe Europa på vej mod klimaneutralitet i 2050.

Brint er brikken, der skal få puslespillet til at gå op, fremgår det af en præsentation af EU's klimakommissær, Frans Timmermans.

- Det er afgørende for vores grønne aftale. Det er nødvendigt. Det vil føre os på vej mod klimaneutralitet, siger han.

Kapaciteten for produktion af ren brint skal øges, så det bliver en konkurrencedygtig og betydelig energikilde.

I dag udgør brint under to procent af det samlede forbrug. Samtidig produceres brint i dag hovedsageligt med kul og gas i elektrolyseprocesser - altså med udledning af CO2.

Det skal være ren brint, så adskillelsen af brint og ilt, som er grundstofferne i vand, sker ved hjælp af vedvarende energiformer.

Det er Danmark leveringsdygtig i, påpeger Dansk Energi, som byder strategien velkommen.

- Større fokus på grøn brint er godt nyt for Danmark. Vi har et stort eksportpotentiale i form af vind fra Nordsøen, der kan omdannes til grøn brint, siger vicedirektør Anders Stouge i en skriftlig udtalelse.

Over de kommende fire år skal kapaciteten ifølge Timmermans seksdobles fra 1 GW til 6 GW.

I 2030 skal elektrolysemaskiner kunne levere ti millioner ton ren brint.

Ifølge EU-Kommissionen vurderes ren brint at kunne dække 24 procent af verdens energibehov inden 2050.

Sektoren skønnes at kunne skabe en million arbejdspladser, mens potentialet for salg vurderes til 630 milliarder euro årligt.

- Den nye brintteknologi kan blive en vækstmotor, siger Frans Timmermans.

Kommissionen præsenterer også en strategi for, hvordan energisystemer i EU skal gøres cirkulære, så energi ikke går til spilde.

Energisystemerne tegner sig for 75 procent af CO2-udledningen i EU.

EU-Kommissionen har sat et mål om, at Europa skal være det første klimaneutrale kontinent i 2050.

/ritzau/