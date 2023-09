Lastbil med Balmain-tøj udsat for tyveri kort før modeuge

Det franske modehus Balmain har fået stjålet flere stykker tøj kort før en forestående modeuge i Frankrigs hovedstad, Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og den britiske avis The Guardian.

En lastbil, der fragtede tøjet, blev angrebet af flere personer, da den var på vej fra lufthavnen til Balmains hovedsæde i Paris.

Det oplyser Balmains 38-årige kreative direktør, Olivier Rousteing.

- Vores chauffør ringede til os og sagde, at han var blevet angrebet af en gruppe personer. Over 50 genstande blev stjålet, skriver han på Instagram.

Han tilføjer, at chaufføren er i "god behold".

Det stjålne tøj skulle have fuldendt en kollektion, som Balmain har planlagt til at fremvise ved et show i Paris den 27. september.

Det er tilsyneladende planen, at tøjet nu skal laves på ny.

- Der er så mange folk, der arbejder hårdt for at lave sådan en kollektion. Vi kommer til at genskabe alt, men det her er så respektløst. Vi giver ikke op.

- Det er så urimeligt. Mit hold har arbejdet så hårdt. Vi kommer til at arbejde endnu mere nu - dag og nat. Vores leverandører kommer også til at arbejde dag og nat, skriver Olivier Rousteing ifølge The Guardian.

Balmains 38-årige kreative direktør har været med til at gøre det franske luksusmærke mere populært blandt unge ved blandt andet at trække på tendenser fra hiphop-industrien og omfavne diversitet.

Han har samarbejdet med flere kendte ansigter - herunder Kim Kardashian.

Balmain blev i 2016 købt af investeringsfonden Mayhoola fra Qatar.

