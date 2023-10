Lastbil mede migranter vælter rundt i Mexico: Mindst 10 døde

Mindst 10 migranter døde og 25 kom til skade, da en lastbil, der i al hemmelighed transporterede dem, søndag væltede på en hovedvej i det sydlige Mexico.

En kilde hos anklagemyndigheden siger, at ofrene tilsyneladende kom fra Cuba. Alle var de kvinder.

Ulykken skete nær grænsen til Guatemala i delstaten Chiapas. Det var den anden dødsulykke inden for en uge, som involverede migranter.

Lastbilen væltede ved stillehavskysten på et stykke af hovedvejen mellem byerne Pijijiapan og Tonala.

Det er et stykke vej, migranter ofte bevæger sig for at komme til USA.

Den primitive lastbils lad var bygget op i træ. Det blev knust, og migranternes tøj, kufferter og rygsække lå bagefter spredt omkring det ødelagte køretøj.

Tusindvis af migranter fra Latinamerika forsøger i en stadig strøm at komme igennem Mexico for at nå, hvad de opfatter som mulighedernes land: USA.

Torsdag døde to migranter, da en lastbil væltede rundt i Mezcalapa, som også ligger i delstaten Chiapas.

/ritzau/AFP