Lastbilchauffører i Ottawa får forbud mod at dytte efter uro

Chauffører er vrede over vaccinekrav og Canadas premierminister, som siger, at "protesterne må stoppe nu".

Hundredvis af demonstrerende lastbilchauffører i Canadas hovedstad, Ottawa, har fået ordre til at holde inde med dytten i deres horn ved fortsatte protester.

Protesterne blev indledt i Ottawa den 29. januar. I begyndelsen var de rettet mod regeringens krav om coronavaccination for at kunne krydse landets provinsgrænser og grænser til USA.

Siden er de blevet udvidet til en mere generel protest mod coronaregler og mod den canadiske premierminister, Justin Trudeau.

Op mod 500 lastbiler indgår i protestaktionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trudeau siger, at "protesterne må stoppe nu". Premierministeren vendte mandag tilbage til den politiske debat i parlamentet. Han har været isoleret i en uge på grund af en positiv coronatest.

- Denne pandemi har været en prøvelse for alle canadiere. Men de ved, at vi kommer igennem det ved at lytte til videnskaben og ved at stå sammen, hedder det i udtalelser fra Trudeau.

Han er synligt frustreret over, at Ottawa har været lammet af protestaktioner i en uge.

Borgmesteren i Ottawa, Jim Watson, har indført nødretstilstand. Han har bedt det føderale politi sende yderligere 1800 politifolk til hovedstaden.

Han har samtidig forsøgt at få forhandlinger i gang om en afslutning på "belejringen" af store dele af storbyen. Mange lokale indbyggere er rasende over den fortsatte stank af dieselolie fra lastbilerne og de larmende bilhorn.

- De ved ikke, hvad de skal stille op med os, siger den 59-årige lastbilchauffør og landmand John Lambert. Han deltager i protesterne.

Konvojer af lastbiler er også sat ind i protester i adskillige andre byer.

Trudeau udelukkede i sidste uge at indsætte hæren "på nuværende tidspunkt" for at få stoppet demonstrationen.

Man må være "meget, meget forsigtig", inden man sætter militæret ind mod civile canadiere, sagde han.

En politisk analytiker, Frederic Boily fra universitetet i Alberta, mener, at protesterne kan eskalere til en omfattende politisk krise.

Han siger, at Trudeaus regering har reageret uhensigtsmæssigt i krisens begyndelse, hvor lastbilchaufførerne blev skildret som "højreekstreme".

Omkring 32 procent af canadierne er modstandere af et vaccinepåbud. Det viser en ny meningsundersøgelse.

/ritzau/Reuters