Lastbiler med madvarer til Gazas butikker krydser grænsen

Kommercielle lastbiler med varer er kørt ind i Gazastriben for første gang, siden krigen mellem Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse brød ud 7. oktober.

Det oplyser en talsmand for USA's udenrigsministerium ifølge AFP.

Lastbilerne kørte ind sammen med leverancer af nødhjælp fra FN. De første kom ind i Gazastriben lørdag, og flere kørte ind mandag, siger talsmanden, Matthew Miller.

- Det er et afgørende skridt i retning af at forbedre livet for palæstinenserne i Gazastriben, så vi ikke kun ser nødhjælp leveret, men også kommercielle varer, der kan sælges i butikker og på markeder, siger Miller.

Lastbilerne medbringer først og fremmest mad.

De har krydset grænsen ind i Gazastriben fra Egypten via grænseovergangen ved Rafah.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor mange lastbiler, der er tale om, eller hvor varerne kommer fra.

I sidste uge indvilgede Israel i også at åbne en anden grænseovergang, Keret Shalom, så flere lastbiler med mad og andre nødvendigheder kan komme ind.

Miller tilføjer, at det er "resultat af intenst diplomati" fra USA's side.

- Selv om gennembruddene i denne uge er vigtige, er de ikke nok i sig selv, siger han.

Gazastriben har oplevet en alvorlig mangel på mad, siden Israel 7. oktober indledte en omfattende militær offensiv mod Hamas-bevægelsen i Gazastriben.

Det skete som svar på Hamas' angreb i Israel, hvor omkring 1200 mennesker blev dræbt.

Over to måneders krig har resulteret i knap 19.500 dræbte i Gazastriben, meddelte det palæstinensiske sundhedsministerium tidligere mandag.

/ritzau/AFP