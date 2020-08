Latinamerika har flere coronadødsfald end Europa

Latinamerika og Caribien er den hårdest ramte region globalt med hensyn til coronarelaterede dødsfald.

Latinamerika og Caribien har fredag passeret Europa som den hårdest ramte region målt på antallet af dødsfald som følge af coronavirus.

Det viser en opgørelse baseret på officielle tal, som nyhedsbureauet AFP har lavet.

Klokken 19 fredag aften dansk tid var der registreret 213.120 coronarelaterede dødsfald i Latinamerika og Caribien. Det var 460 flere end i Europa.

Brasilien er få hundrede dødsfald fra at passere 100.000, mens der i Mexico er registreret omkring 50.500 dødsfald. Derefter følger Peru med over 20.000 dødsfald og Colombia med næsten 12.000.

Ligeledes fredag har Indien passeret over to millioner bekræftede smittetilfælde. Globalt har der været over 19 millioner smittetilfælde, siden virusset første gang dukkede op i Kina i slutningen af 2019.

Det globale dødstal fra virussygdommen nærmer sig natten til lørdag dansk tid 720.000.

