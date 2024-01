Lava har sat ild til huse i Island: ”Det værst tænkelige scenarie”

Det er ikke mere end en måned siden, at jorden slog sprækker, og lavaen sprøjtede fra vulkanen i Grindavik i Island. Men nu er den gået i udbrud igen.

Og denne gang er udbruddet meget værre end det, der var i december , lyder meldingen fra landets seismologer. Kun 450 meter fra Grindavik, åbnede en sprække i jorden sig søndag morgen, og omkring middagstid begyndte rådglødende lava at strømme ind i fiskerbyen. Mindst tre huse er gået op i flammer.

Ifølge BBC er Islands alarmberedskab blevet hævet til det højeste niveau, og situationen bliver derfor betragtet som en “nødsituation”. Islandske eksperter på området kalder desuden situationen for “det værst tænkelige scenarie”.

Lavaen er begyndt at strømme ind i byen, hvor den har fået fat i flere huse. Foto: Bjorn Steinbekk/Reuters/Ritzau Scanpix

I Grindavik, som ligger på samme halvø som hovedstaden Reykjavik, bor der knap 4000 mennesker, som blev evakueret i december, da de første tegn på et vulkanudbrud viste sig. Mindst 100 mennesker var dog vendt tilbage og måtte igen evakueres søndag.

Blandt beboerne i byen er Sunna Jónína Sigurðardóttir. Hun forventer ikke at kunne flytte tilbage til sit hjem igen nogensinde. Til det islandske medie RUV, fortæller hun, at hun “hellere vil være realistisk end optimistisk”.

“Nu har vi fået at vide, at der er revner over det hele. De er dybt nede i jorden, og bliver ikke nødvendigvis synlige på overfladen før efter et par år. Til enhver tid kan en sprække åbne sig,” siger hun.

Udbruddet er sket kun 450 meter fra byen Grindavik. Foto: Bjorn Steinbekk/Reuters/Ritzau Scanpix

Heller Fannar Jónasson, der borgmester i Grindavík, er heller ikke optimistisk. Han er ligesom resten af Grindavik evakueret, og da han lagde sig til at sove søndag aften, var han helt overbevist om, at hans hus ville være det næste, der blev taget af lavaen. Heldigvis holdt lavaen op med at flyde videre, lige inden det nåede hans hus.

“Ikke desto mindre er det forfærdeligt, at tre familier har mistet deres hjem,” sagde han til den islandske radiokanal Rás 2 mandag morgen.

Det er svært at sige, hvor længe udbruddet vil vare, fortæller den islandske geolog Magnús Tumi Guðmundssonm til RUV. Natten til mandag stoppede udbruddet fra én af revnerne, men det er før set, at et stoppet udbrud er begyndt igen.

Udbruddet skete tidlig søndag morgen. Mandag er der fortsat gang i vulkanen. Foto: Halldor Kolbeins/AFP/Ritzau Scanpix

“Det er ikke muligt at aflæse ud fra dataene, hvor lang tid udbruddet vil vare på nuværende tidspunkt,” sagde han mandag morgen til RUV. “Der er ingen måde at sige noget om det på.”

Indtil videre er der derfor ikke meget andet at gøre end at håbe. Og det var også budskabet fra Islands præsident Guðni Jóhannesson, da han søndag holdt tale for befolkningen.

“Hvad vi alle håbede, ikke ville ske, er sket,” sagde han ifølge The Guardian. “Vi håber, at alt vil forløbe så godt som muligt.”

Udbruddet er det femte vulkanudbrud på halvøen siden 2021. Der er i alt 33 vulkaner i Island.